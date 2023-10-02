عقيلة يعلن تسلم قانون انتخاب الرئيس: لا يقصي أحدا.. مدنيا أو عسكريا

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الإثنين، إنه تسلم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان أمس من النائب جلال الشويهدي.
وأضاف خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي قائلا إن «القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة».
عقيلة: القانون راعى كل الاعتبارات
واعتبر عقيلة أن «القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي»، معربا عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على «إنجاز هذا العمل»، معتبرا أنه «أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
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