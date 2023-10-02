عقيلة يعلن تسلم قانون انتخاب الرئيس: لا يقصي أحدا.. مدنيا أو عسكريا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الإثنين، إنه تسلم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان أمس من النائب جلال الشويهدي.

وأضاف خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي قائلا إن «القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة».