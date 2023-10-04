مجلس الدولة يتمسك بمخرجات «6+6» في بوزنيقة.. ويقرر حل فريقه باللجنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس الأعلى للدولة تمسكه بمخرجات اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» التي جرى التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة في مدينة بوزنيقة المغربية بتاريخ 3 يونيو الماضي، وحل فريقه الممثل له باللجنة.

وجاء في تصريح صحفي نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك»: «قرر المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023، في جلسته المعلقة (الحادية والتسعين) التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة بالمملكة المغربية بتاريخ 3 يونيو 2023.. كما قرر بذات الجلسة حل فريقه الممثل له بلجنة (6+6) بعد إنجاز مهمته».

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يأتي ذلك، بالتوازي مع إصدار رئيس مجلس النواب للقوانين الانتخابية بعد توقيعها، وأمره بإحالتها وتسليمها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك بعد يومين من إقرار المجلس لقانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس الأمة، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في وقت سابق اليوم.