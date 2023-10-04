عقيلة يصدر قوانين الانتخابات بعد توقيعها ويأمر بتسليمها إلى المفوضية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، قوانين الانتخابات وذلك بعد توقيعها، كما أمر بإحالتها وتسليمها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بعد يومين من إقرارها من قبل المجلس خلال جلسته التي عقدها يوم الإثنين بمقره في مدينة بنغازي.

وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك»: «أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة اليوم الأربعاء عقب توقيعه على القانونين، وأمر بإحالتهما وتسليمهما للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات».

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن بليحق، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة وجه كتابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أكد خلاله على وفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال الموافقة بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من قبل لجنة (6+6) استنادًا إلى التعديل الدستوري الثالث عشر والتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة.

وطالب عقيلة، غوتيريس بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقًا لنص المادة (86) من قانون انتخاب رئيس الدولة ونص المادة (90) من قانون انتخاب مجلس الأمة، ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة، وذلك للوفاء بالاستحقاق الانتخابي وفقاً لإرادة الشعب الليبي.