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عقيلة صالح يطالب غوتيريس بحشد دعم دولي لتشكيل حكومة موحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 01:13 صباحا
عقيلة صالح يطالب غوتيريس بحشد دعم دولي لتشكيل حكومة موحدة
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. (أرشيفية: الإنترنت)
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وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح كتابًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، طلب خلاله بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد عقيلة، في كتابه، وفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال الموافقة بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة المنجزة من قبل لجنة «6+6»، استنادًا إلى التعديل الدستوري الثالث عشر، مشيرًا إلى التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقًا لنص المادة 86 من قانون انتخاب رئيس الدولة، والمادة 90 من قانون انتخاب مجلس الأمة، لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد، بحسب خطاب عقيلة الذي نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

- مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
- مجلس الدولة يعقد جلسة رسمية ويتجاهل الإشارة لإصدار قانوني الانتخابات

وأمس الإثنين أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق موافقة الأعضاء بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة «6+6».

وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي، إن «القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدًا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيًا أو عسكريًا، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة».

لكن المجلس الأعلى للدولة، الذي عقد جلسته العامة الحادية والتسعين برئاسة محمد تكالة، أمس أيضًا، تجاهل حتى الآن التعليق على إصدار مجلس النواب قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن جلسته ناقشت القوانين الانتخابية التي توصلت إليها اللجنة المشتركة «6+6».

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