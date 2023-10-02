مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة

القاهرة - بوابة الوسط

وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6) وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس عقيلة صالح خلال جلسة مجلس النواب، في بنغازي إنه تسلم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان أمس من النائب جلال الشويهدي.

وأضاف خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي قائلا إن «القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة».