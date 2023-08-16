الدبيبة يتفقد عين زارة.. ويوجه بصرف تعويضات للمتضررين

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بلدية عين زارة «للوقوف على حجم الأضرار التي تعرضت لها المرافق» هناك وممتلكات المواطنين.

ووجه الدبيبة تعليماته إلى وزارة الحكم المحلي «بإزالة آثار الحرب»، مع ضرورة حصر المتضررين لتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

تشكيل لجنة لحصر الأضرار

ووجه الدبيبة، وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي بتشكيل لجنة تتولى حصر الأضرار خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها وتقدير التعويضات اللازم صرفها للمتضررين، وفق كتاب اطلعت «بوابة الوسط» عليه.

وأشار الكتاب إلى الأحداث التي جرت في العاصمة طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، والأضرار التي أصابات الممتلكات الخاصة بسببها.

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وشهدت مناطق جنوب شرق طرابلس تطورات أمنية متسارعة على خلفية احتجاز «جهاز الردع» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة أول من أمس الإثنين، قبل أن تهدأ الأمور بعد إعلان أعيان سوق الجمعة أمس تسليم حمزة إلى جهة محايدة، وبدء ترتيبات تنفيذية لوقف إطلاق النار، وحصر الأضرار لتعويض أصحابها، بناء على اتفاق مع حكومة الوحدة.

وأعلن مركز طب الطوارئ والدعم، حصر 27 قتيلاً و106 مصابين، «جرَّاء الاشتباكات»، مشيرا إلى إجلاء 234 عائلة من مناطق المواجهات، وإنشاء ثلاثة مستتشفيات ميدانية لإسعاف الجرحى.

الدبيبة والطرابلسي خلال زيارتهما بلدية عين زارة، 16 أغسطس 2023، (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

الدبيبة ومرافقوه خلال تفقدهم بلدية عين زارة، 16 أغسطس 2023، (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)