«رويترز»: إطلاق آمر اللواء «444 قتال» محمود حمزة

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدريْن، قالت إن أحدهما ينتمي إلى اللواء «444 قتال» والآخر لـ«قوة الردع»، قولهما إن القوة أفرجت عن العقيد محمود حمزة قائد اللواء، الذي أدى احتجازه أمس الاثنين إلى اندلاع قتال عنيف في العاصمة طرابلس.

وأشارت الوكالة، نقلاً عن شهود عيان في المدينة، إلى أن دوي القتال لم يهدأ في مناطق وسط طرابلس بعد الإفراج عن حمزة مباشرة.

- المنفي يقدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء واقعة احتجاز حمزة وتداعياتها الأمنية

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وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر مقرب من المجلس الرئاسي في اتصال بـ«بوابة الوسط» بأن رئيس المجلس محمد المنفي قدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء الوضع المتوتر جراء واقعة احتجاز آمر اللواء «444» محمود حمزة من قبل «قوة الردع» خلال وجوده في مطار معيتيقة أمس الإثنين والتداعيات الأمنية التي أعقبتها.

وتسببت الاشتباكات في خسائر مادية وبشرية جراء استخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة في مناطق سكنية بمنطقة عين زارة جنوب شرق طرابلس.