شاهد.. تغطية خاصة للتطورات الأمنية في طرابلس على قناة الوسط (WTV)

القاهرة - بوابة الوسط

تخصص قناة الوسط (WTV) تغطية خاصة للتطورات الميدانية في العاصمة طرابلس بداية من الخامسة مساء (بتوقيت ليبيا) اليوم الثلاثاء.

وتشهد طرابلس توترات أمنية منذ أمس الإثنين، إذ بدأت الاشتباكات عقب احتجاز جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة.

وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 70 شخصًا، حسب وكالة «فرانس برس».

اشتباكات تبعد المارة عن الشوارع وتغلق المحال التجارية

وإثر احتجاز حمزة، سُمع دوي إطلاق النار قرب مول «الملكية» في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة، حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.

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دعوة أممية لوقف التصعيد وحماية المدنيين

من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا إلى الوقف الفوري «للتصعيد في العاصمة طرابلس ووضع حد للاشتباكات المسلحة المستمرة»، مذكرة جميع الأطراف المعنية بـ«مسؤوليتها بموجب القانون الدولي في حماية المدنيين».

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وقالت البعثة إنها تتابع «بقلق بالغ» الأحداث والتطورات الأمنية التي تشهدها طرابلس «وتأثيراتها الوخيمة» على المدنيين، معربة عن مخاوفها إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الاستعدادات للانتخابات.