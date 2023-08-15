مصدر لـ«بوابة الوسط»: الدبيبة توجه لقاعدة معيتيقة للاجتماع بـ«كارة» في محاولة للتهدئة

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مصدر مطلع لـ«بوابة الوسط»، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، توجه حاليا إلى مطار معيتيقة، للاجتماع مع آمر جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب»، عبدالرؤوف كارة، في محاولة لتهدئة الوضع على وقع الاشتباكات الدائرة بين الجهاز واللواء 444 قتال.

وتسارعت الأحداث في طرابلس، أمس الإثنين، عقب احتجاز جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من العاصمة إلى «بوابة الوسط».

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وإثر احتجاز حمزة، سُمع دوي إطلاق النار قرب مول «الملكية» في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة، حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.