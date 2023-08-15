الهلال الأحمر: ممر آمن لإخراج عائلات عالقة في طريق السدرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الهلال الأحمر الليبي نجاحه في توفير ممر عبور آمن لعدد من العائلات العالقة في طريق السدرة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، في بيان مقتضب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نجحت فرقنا قبل قليل في توفير ممر آمن لعدد من العائلات العالقة في طريق السدرة، ونحن نواصل العمل والتواصل مع العائلات العالقة في مناطق أخرى».

وتابعت: «نهيب بالأطراف جميعها تقديم المساعدة، والتعاون بشكل أكبر مع جمعية الهلال الأحمر الليبي، وتسهيل عمل المتطوعين في الميدان، لكي نتمكن من تقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة».



إخراج العائلات العالقة

منذ قليل، أعلن الهلال الأحمر بدء إخراج العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، وتسهيل عمليات خروجهم.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر إن «فريقها يعمل على التواصل مع كل العائلات المتضررة، وتسهيل عمليات خروجها الآمن»، حسب منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ماذا يحدث في طرابلس؟

تسارعت الأحداث في طرابلس، أمس الإثنين، عقب احتجاز جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من العاصمة إلى «بوابة الوسط».

وإثر احتجاز حمزة، سُمع دوي إطلاق النار قرب مول «الملكية» في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة، حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.