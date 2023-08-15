إخلاء العالقين من المصحات بطريق الشوك في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الثلاثاء، إخلاء الحالات والكوادر الطبية والعائلات من داخل المصحات الكائنة داخل مناطق الاشتباكات بطريق الشوك.

ونشر الجهاز، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا من عملية الإخلاء دون إضافة مزيد التفاصيل.

فريق إخلاء يصل مصحة في طرابلس لإجلاء عالقين

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وصول فريق إخلاء تابع لجهاز الإسعاف والطوارئ إلى مصحة العاصمة، الواقعة بطريق الشوك، وسط «الاشتباكات»، لإخلاء المرضى.

وتلقت الوزارة نداء استغاثة بوجود 18 مريضا، منهم حالة حرجة، في المستشفى مع مرافقيهم. وطلبت إدارة المستشفى المساعدة في إخلاء المبنى، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك».

عالقون بينهم أطفال حديثو الولادة

في وقت سابق، أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف وجود ست حالات، بينها ثلاثة أطفال حديثو الولادة، بالإضافة إلى ثلاثة مرافقين عالقين بمصحة «قرة العين» في طريق الشوك.

وعبر الناطق في تصريح إلى «بوابة الوسط» عن أمله في توفير ممر آمن، لإجلاء هذه الحالات، دون أن يضيف مزيد التفاصيل.

ماذا يحدث في طرابلس؟

تسارعت الأحداث في طرابلس، أمس الإثنين، عقب احتجاز جهاز «الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من العاصمة إلى «بوابة الوسط».

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وإثر احتجاز حمزة، سُمع دوي إطلاق النار قرب مول «الملكية» في شارع السدرة الرابط بين شارعي عين زارة الرئيسي وصلاح الدين جنوب العاصمة، حيث تتمركز عناصر من جهاز الشرطة القضائية و«اللواء 444 قتال»، لتخلو تلك الشوارع المكتظة عادة من المارة، وتقفل معظم المحال التجارية، وفق المصادر.

وأفاد سكان قرب جزيرة الفرناج، اتصلت بهم «بوابة الوسط»، بوقوع إطلاق نار في المنطقة الفاصلة بين طريق الشوك والحي الملاصق لمركز طرابلس الطبي. بينما أفاد الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، في تصريح خاص، بأن المركز وفّر ممرا آمنا، لإجلاء المدنيين، جراء التوتر الأمني في جنوب العاصمة طرابلس.

كما استمرت الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء، في منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس، على ما أفاد شهود من المنطقة في اتصال مع «بوابة الوسط».