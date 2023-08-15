أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن أعيان سوق الجمعة، مساء اليوم الثلاثاء، تسليم آمر «اللواء 444 قتال» العقيد محمود حمزة إلى جهة محايدة، وذلك بإشراف المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة.

وقال المجلس، في بيان تلاه أحد أعضائه، ونقلته قناة «الوسط» (WTV)، إن الاجتماع مع حكومة الوحدة الوطنية جرى خلاله الاتفاق على تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة، وإيقاف جميع العمليات العسكرية، وعودة الوحدات إلى ثكناتها العسكرية، وحصر الأضرار المتمثلة في الممتلكات العامة والخاصة وتعويض أصحابها من حكومة الوحدة الوطنية.

ترتيبات لوقف القتال وحصر الأضرار

وبخصوص الترتيبات الأخرى لوقف القتال، أشار المجلس إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات التنفيذية لوقف إطلاق النار بشكل تام، وعودة الوحدات إلى ثكناتها، محملاً في هذا الإطار المسؤولية الكاملة لأي طرف يخرق الاتفاق.

وأضاف أن العمل جارٍ أيضًا على متابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بحصر الأضرار، متابعًا أن «المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة وهو يقوم بواجبه الاجتماعي.. يطمئن أهلنا في جميع ربوع ليبيا بأنه جرى الوصول إلى حل يجنب جميع الأطراف الأرواح».

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واندلعت اشتباكات جنوب شرق طرابلس على خلفية احتجاز جهاز «الردع» آمر اللواء «444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة، لحضور عرض عسكري مساء أمس الإثنين.