حكومة الدبيبة: تشكيل غرفة طوارئ طبية بشأن اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الثلاثاء، تشكيل غرفة طوارئ برئاسة وزير الصحة رمضان أبوجناح؛ لمتابعة إجراءات توفير كافة متطلبات المستشفيات والمراكز الطبية، والتنسيق المباشر للعمليات اللوچيستية الخاصة بأزمة الاشتباكات التي شهدتها مناطق جنوب شرق العاصمة طرابلس منذ أمس الإثنين.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الغرفة تضم في عضويتها كلًا من وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، ومدير مركز طب الطوارئ والدعم، ومدير جهاز الإسعاف والطوارئ، ومدير جهاز الإمداد الطبي، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومديري الإدارات بوزارة الصحة.

- أبوجناح يدعو إلى «هدنة» لإجلاء المدنيين والجرحى جراء اشتباكات طرابلس

وفي وقت سابق اليوم، دعا رمضان أبوجناح طرفي النزاع المسلح المندلع جنوب العاصمة طرابلس، إلى الدخول في هدنة، كي تتمكن فرق الإنقاذ والإخلاء من إجلاء المدنيين والجرحى والمرضى والقتلى.

كما جددت الوزارة دعوتها لطرفي النزاع إلى توفير ممرات آمنة لفرق الإخلاء والإنقاذ والطوارئ لإنقاذ المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات.