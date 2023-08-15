أبوجناح يدعو إلى «هدنة» لإجلاء المدنيين والجرحى جراء اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، اليوم الثلاثاء، طرفي النزاع المسلح المندلع جنوب العاصمة طرابلس، إلى الدخول في هدنة، كي تتمكن فرق الإنقاذ والإخلاء من إجلاء المدنيين والجرحى والمرضى والقتلى.

وجددت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، دعوتها لطرفي النزاع إلى توفير ممرات آمنة لفرق الإخلاء والإنقاذ والطوارئ لإنقاذ المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات.

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الصحة: استهداف رجال وسيارات الإسعاف يحول دون إنقاذ أرواح المواطنين

وأكدت وزارة الصحة أن «استهداف رجال وسيارات الإسعاف أثناء تأديتهم واجباتهم، يعدّ خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ويحول دون إنقاذ أرواح المواطنين الموجودين في مناطق الاشتباكات».

ولا تزال عدة جهات تحاول التهدئة بين طرفي الاشتباكات التي اندلعت مساء أمس الإثنين على خلفية احتجاز جهاز «الردع» آمر اللواء «444 قتال»، العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة، لحضور عرض عسكري.