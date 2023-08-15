«طب الطوارئ»: 27 قتيلا و106 مصابين جراء اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، مساء اليوم الثلاثاء، حصر 27 قتيلاً و106 مصابين، جرَّاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس منذ مساء أمس الإثنين.

وأكد المركز، في إحصائية مبدئية نشرها عبر صفحته على فيسبوك، إجلاء 234 عائلة من مناطق الاشتباكات، وإنشاء ثلاث مستتشفيات ميدانية لإسعاف الجرحى.

- أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة

واندلعت اشتباكات، مساء أمس الإثنين، على خلفية احتجاز «جهاز الردع» آمر «اللواء 444 قتال»، العقيد محمود حمزة، خلال تواجده في مطار معيتيقة الدولي.

بعد يوم حافل بالرماية، أعلن أعيان سوق الجمعة، مساء اليوم، تسليم العقيد محمود حمزة لجهة محايدة، والبدء في ترتيبات تنفيذية لوقف إطلاق النار وحصر الأضرار لتعويض أصحابها، بناء على اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية.

وتسببت الاشتباكات في خسائر مادية وبشرية جراء استخدامهما الأسلحة المتوسطة والثقيلة في مناطق سكنية بمنطقة عين زارة جنوب شرق طرابلس.

إحصائية مبدائية نشرها مركز طب الطوارئ والدعم للأحداث الجارية في طرابلس، الثلاثاء 15 أغسطس 2023 (صفحة المركز على فيسبوك)