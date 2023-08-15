أسامة علي لقناة «الوسط»: 13 عائلة عالقة بمناطق الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إن هناك 13 عائلة عالقة بمناطق الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس، لم تستطع فرق الجهاز الدخول وإخراجها حتى الآن بعد أربع محاولات.

وأضاف علي، في مداخلة مع قناة «الوسط» (WTV)، أن فرق الجهاز أخرجت أكثر من 100 شخص من مجمع عمارات الطبي، لافتًا إلى أن الاشتباكات كثيفة بأسلحة ثقيلة بين الطرفين.

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وأوضح أن هناك جهودًا لإقرار هدنة أو إيقاف الاشتباكات من الحكومة ووزارة الصحة، وذلك بعدما دعا وزير الصحة رمضان أبوجناح طرفي النزاع المسلح إلى الدخول في هدنة، كي تتمكن فرق الإنقاذ والإخلاء من إجلاء المدنيين والجرحى والمرضى والقتلى.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم، تشكيل غرفة طوارئ برئاسة وزير الصحة رمضان أبوجناح؛ لمتابعة إجراءات توفير جميع متطلبات المستشفيات والمراكز الطبية، والتنسيق المباشر للعمليات اللوچيستية الخاصة بأزمة الاشتباكات التي شهدتها مناطق جنوب شرق العاصمة طرابلس منذ أمس الإثنين.