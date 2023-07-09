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فرنسا ترحب بقرار «الرئاسي» تشكيل «لجنة مالية عليا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 09:56 صباحا
فرنسا ترحب بقرار «الرئاسي» تشكيل «لجنة مالية عليا»
لقاء سابق بين المنفي والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، 17 مايو 2023. (أرشيفية: الرئاسي)
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رحّبت فرنسا، اليوم الأحد، بقرار المجلس الرئاسي إنشاء لجنة عليا للرقابة المالية، لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة، والتوزيع العادل للموارد. 

ووصف بيان صادر عن السفارة الفرنسية في ليبيا قرار «الرئاسي» بأنه «خطوة ذات أهمية، لخلق مناخ ملائم لإجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية»، مؤكدا «دعم فرنسا المستمر الحلول الليبية - الليبية، وتمسكها بسيادة ليبيا».

قرار من الرئاسي وترحيب أممي
يوم الخميس الماضي، أصدر المجلس الرئاسي قرارا بتشكيل «لجنة مالية عليا» من أجل تحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضوا، من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.

- البعثة الأممية عن تشكيل لجنة عليا للرقابة المالية: تسهم في فرص متكافئة لمرشحي الانتخابات
- «الرئاسي» يشكل «اللجنة الوطنية لتحديد الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية» 
- بالأسماء: أعضاء «اللجنة المالية العليا» ومهامها 
- تشكيل «لجنة مالية عليا» على طاولة المنفي والدبيبة والكبير وبن قدارة
- (فيديو) حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات

وفي رد فعل على القرار، وصفت البعثة الأممية هذا القرار بأنه «مقاربة شاملة من شأنها الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلا عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة، والتوزيع العادل للموارد الوطنية».

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