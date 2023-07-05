تشكيل «لجنة مالية عليا» على طاولة المنفي والدبيبة والكبير وبن قدراة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، تشكيل «لجنة مالية عُليا» يشارك في عضويتها كل الأطراف الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع، عُقد اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتحديد أولوياته وتعزيز الشفافية، بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

الرئاسي: تنظيم الإنفاق العام يتطلب تشكيل لجنة مالية عُليا

وأفاد البيان بأن تنظيم الإنفاق العام يتطلب تشكيل لجنة مالية عُليا يشارك في عضويتها كل الأطراف الليبية، مما يعزز الثقة ويؤسس لبيئة اقتصادية عادلة ومواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحظى بقبول الليبيين كافة.

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وأول أمس الإثنين، طالب قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بتشكيل «لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات»، بعدما اتُهم المصرف المركزي بارتكاب «جرائم» بشأن الاعتماد المستندية.

وفي 20 فبراير الماضي ورد مقترح لجنة الترتيبات المالية على لسان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عندما قال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» إن «إنجاز الانتخابات عام 2023 يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام وحياده السياسي عبر لجنة وطنية تحفظ سيادة ليبيا على قرارها ومواردها».