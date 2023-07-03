  • Alwasat News
Atwasat

(فيديو) حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 09:24 مساء
(فيديو) حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات
المشير خليفة حفتر يتحدث خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية في حفل معايدة نشر اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
alwasat radio

طالب قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بتشكيل «لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات»، متهمًا مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بـ«ارتكاب جرائم في الاعتمادات المستندية».

وقال حفتر، خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية، اليوم الإثنين، إن بيانات المصرف تفيد بأن «الاعتمادات المستندية لعام 2022 جرى توزيعها على 1646 شركة، كان نصيب المنطقة الشرقية 7% ولم تتحصل المنطقة الجنوبية إلا على 2% من مجموع هذه الاعتمادات».

ولفت إلى أن تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في طرابلس «تشير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار دون أي استفادة للشعب الليبي»، متابعًا أن تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد جعل «الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل»، منوهًا بأن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أعلن رسميًا أن إنفاق الحكومة بلغ 122 مليار دولار في حين بلغت الإيرادات النفطية 135 مليار دينار.

وتابع حفتر: «بناء على ما تقدم فإن أبناء الشعب الليبي لا يمكن لهم السكوت على هذه التصرفات غير المسؤولة، ولم ينصت أو يلتفت المسؤولون لكل النداءات أو الطلبات المتكررة للتوزيع العادل لثروة النفط دون أي اعتبار لليبيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وتلقينا مئات المذكرات من مناطق مختلفة من الليبيين يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات.. يجب تشكيل هذه اللجنة في خلال الفترة القليلة المقبلة».

واعتبر أن «في حالة تأخر تشكيل هذه اللجنة سيكون أبناء الشعب الليبي في الموعد للمطالبة بتحقيق طلباتهم المشروعة في الثروة»، داعيًا إلى «إعادة النظر في كيفية توزيع الثروة بشكل عادل، وسيجري منح مهلة للجنة في مدة أقصاها نهاية شهر أغسطس 2023».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7

ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7
حكومة الدبيبة تخصص 186 مليون دينار لتنفيذ مشروعات بجامعة بنغازي

حكومة الدبيبة تخصص 186 مليون دينار لتنفيذ مشروعات بجامعة بنغازي
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: قوائم الإيفاد.. فساد إداري أم مبالغات رواد مواقع التواصل؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: قوائم الإيفاد.. فساد إداري أم مبالغات رواد مواقع...
هانيبال القذافي غادر المستشفى في بيروت.. ومحاميه يطلع «بوابة الوسط» على حالته الصحية

هانيبال القذافي غادر المستشفى في بيروت.. ومحاميه يطلع «بوابة الوسط» على حالته ...
كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي

كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي
الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي

الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي
المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة

المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة
الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي
«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد

«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد
حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله

حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله
بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة

بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة
المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها

المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها
بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع

بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع
العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن (فيديو)

العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن...
مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات

مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج
كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي

كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نورلاند: لاحظنا تقدما حقيقيا حول مسألة كيفية توزيع الإيرادات النفطية في الأيام الأخيرة
نورلاند: لاحظنا تقدما حقيقيا حول مسألة كيفية توزيع الإيرادات ...
هيئة الحج: وفاة حاجة ليبية في مكة المكرمة
هيئة الحج: وفاة حاجة ليبية في مكة المكرمة
«التعليم» تلزم مديري المدارس بعدم تجميع مبالغ مالية من الطلاب
«التعليم» تلزم مديري المدارس بعدم تجميع مبالغ مالية من الطلاب
شاهد.. «هنا ليبيا» يتناول أوضاع الحجاج الليبيين
شاهد.. «هنا ليبيا» يتناول أوضاع الحجاج الليبيين
(فيديو) حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات
(فيديو) حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام
فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام...
المزيد
تقرير إيطالي يشرح تداعيات الاستهداف المحتمل لـ«فاغنر» في ليبيا
تقرير إيطالي يشرح تداعيات الاستهداف المحتمل لـ«فاغنر» في ......
المقريف يشدد على إحالة المخالفين لقوانين ولوائح الامتحانات إلى التحقيق
المقريف يشدد على إحالة المخالفين لقوانين ولوائح الامتحانات ......
أبرز ما جاء في كلمة حفتر خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية (فيديو)
أبرز ما جاء في كلمة حفتر خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية ......
(فيديو) حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات
(فيديو) حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة ......
شاهد.. «هنا ليبيا» يتناول أوضاع الحجاج الليبيين
شاهد.. «هنا ليبيا» يتناول أوضاع الحجاج الليبيين...
المزيد