المنفي: إنجاز الانتخابات يتطلب ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام

القاهرة - بوابة الوسط

رأى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن إنجاز الانتخابات في العام 2023 «يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام»، معلنا ترحيبه بوضع غطاء دستوري لإنجاز هذا الاستحقاق واستعداده للتعاون مع المؤسسات التشريعية.

المنفي يقترح لجنة وطنية لإدارة الإنفاق الحكومي

وقال المنفي في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» إن «إنجاز الانتخابات عام 2023 يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام وحياده السياسي عبر لجنة وطنية تحفظ سيادة ليبيا على قرارها ومواردها».

وخلال الأشهر الماضية دعت الولايات المتحدة القيادات الليبية إلى التوافق على آلية لإدارة الإنفاق الحكومي في البلاد، وكشف الفريق السياسي بسفارتها لدى ليبيا اسم الآلية المقترحة في يونيو 2022 والتي أعلن عنها تحت مسمى «آلية مستفيد».

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لكن المقترح الأميركي بشأن إدارة الإنفاق العام في ليبيا لم يحظَ بتوافق ليبي حتى الآن بعدما تركت حرية الأخذ بها للسلطات الليبية، وأكد المبعوث الأميركي ريتشادر نورلاند مناقشتها من قبل مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين.

المنفي: المصالحة أساس كل المسارات

وفي تغريدة ثانية، أكد المنفي على أن «المصالحة الوطنية أساس كل المسارات» وذلك لأنها «ستتعزز مع منح دعائمها (جبر الضرر والتعويضات) أولوية في الإنفاق العام»، وذلك في إشارة إلى إمكانية الاستفادة من الترتيبات المالية التي يقترح لجنة وطنية لإدارتها.

وأعلن المنفي في تغريدة ثالثة ترحيبه «بكل جهد وخطوة لوضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2023»، مؤكدًا استعداده «للتعاون مع المؤسسات التشريعية في آليات بديلة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في اختيار قيادته».

وأحال مجلس النواب قبل أيام التعديل الدستوري الثالث عشر إلى المجلس الأعلى للدولة بعدما أقره في 7 فبراير الجاري، وهو ما اعتبره رئيس المجلس عقيلة صالح بمثابة قاعدة دستورية يمكن الاعتماد عليه (هذا التعديل) لوضع القوانين وإجراء الانتخابات.