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«الرئاسي» يشكل «اللجنة الوطنية لتحديد الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 يوليو 2023, 08:01 مساء
«الرئاسي» يشكل «اللجنة الوطنية لتحديد الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية»
أعضاء المجلس الرئاسي محمد المنفي الرئيس يتوسط العضوين موسى الكوني وعبدالله اللافي. (أرشيفية: المجلس الرئاسي)
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وقع المجلس الرئاسي مجتمعاً، على تشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية، في خطوة جاءت تتويجاً لمشاورات جرت صباح اليوم الخميس، مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأصدر المجلس الرئاسي بعد الاتفاق مع مختلف المؤسسات الوطنية، القرار رقم (18) لسنة 2023، بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية، والتي تتكون من رئيس ونائب بالإضافة إلى 17 عضواً.

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وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.

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