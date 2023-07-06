الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص بقوات القيادة العامة

القاهرة - بوابة الوسط

نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي صورة لقائد مجموعة «فاغنر» الروسية يفغيني بريغوجين، وهو بلحية مزيفة، ويرتدي زياً مشابهاً للأزياء الخاصة بقوات القيادة العامة، ومن خلفه شعارها. ولم يحدد الجهاز وقت ولا مكان التقاط تلك الصورة.

وأفرج الجهاز عن الصورة، اليوم الخميس، ضمن مضبوطات للأمن خلال مداهمة مكتب ومنزل بريغوجين في مدينة سانت بطرسبرغ، تضمنت صوراً وأسلحة مالية وجوازات سفر وسبائك ذهبية وخزانة مليئة بالشعر المستعار، بحسب صور نشرها موقع «روسيا اليوم».

«فاغنر» في ليبيا

منذ العام 2017، تعمل «فاغنر»، التي تضم مزيجاً من الجنود الروس السابقين والمدانين والمواطنين الأجانب، عبر شبكة معقدة من الشركات ومجموعات المرتزقة التي ارتبطت عملياتها ارتباطاً وثيقاً بالمجتمع العسكري والاستخباراتي الروسي في عديد الدول الأفريقية، من بينها ليبيا، إذ تقدم الدعم العسكري والخدمات الأمنية والدعاية.

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وأنكرت موسكو أي وجود عسكري روسي رسمي في ليبيا. غير أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أقر خلال تصريحات إعلامية في مايو 2022 بوجود «فاغنر» في ليبيا على أساس تجاري، وبشراكة أمنية مع السلطات شرق البلاد، بينما تتحدث مصادر عسكرية عن تمركز المئات من عناصر «فاغنر» في أربع قواعد عسكرية في ليبيا هي « براك الشاطئ والجفرة والقرضابية والخادم».

وفي نهاية يونيو الماضي، تداولت وسائل إعلام محلية وأجنبية أنباء تفيد بقصف قاعدة الخروبة شرق ليبيا، حيث ينتشر عدد من قوات «فاغنر»، بينما التزمت الجهات الليبية الرسمية الصمت، ولم يصدر عنها أي بيان أو تصريح يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء.

قائد مجموعة «فاغنر» الروسية يفغيني بريغوجين متنكرا بزي قوات القيادة العامة. (روسيا اليوم)

قائد مجموعة «فاغنر» الروسية يفغيني بريغوجين متنكرا بزي قوات القيادة العامة. (روسيا اليوم)

قائد مجموعة «فاغنر» الروسية يفغيني بريغوجين متنكرا بزي قوات القيادة العامة. (روسيا اليوم)