«صمت رسمي» أمام أنباء قصف قاعدة الخروبة

القاهرة - بوابة الوسط

التزمت الجهات الليبية الرسمية الصمت، ولم يصدر عنها أي بيان أو تصريح يؤكد أو ينفي صحة المعلومات التي تناقلتها عديد وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية بشأن قصف قاعدة الخروبة شرق ليبيا.

وتداولت العديد من وسائل الإعلام من بينها مواقع «عربي 21»، و«الحرة» و«الشرق الأوسط» و«القدس العربي» أنباء تفيد بقصف قاعدة الخروبة شرق ليبيا، ليل الخميس- الجمعة.

ونقل موقع «عربي 21» عن مصدر بوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة قوله إن «طيراناً مسيّراً لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة قصف مواقع لمجموعة فاغنر الروسية في قاعدة الخروبة شرق البلاد». في حين نقل موقع «الحرة» عن مصدر عسكري قوله لوكالة «فرانس برس»: «إن طائرات مسيّرة مجهولة قصفت قاعدة الخروبة الجوية (150 كيلومترا جنوب شرقي بنغازي) حيث ينتشر عدد من قوات فاغنر» الروسية. ولم يتحدث المصدر عن سقوط ضحايا.

ومنذ العام 2017، تعمل «فاغنر» التي تضم مزيجاً من الجنود الروس السابقين والمدانين والمواطنين الأجانب، عبر شبكة معقدة من الشركات ومجموعات المرتزقة التي ارتبطت عملياتها ارتباطاً وثيقاً بالمجتمع العسكري والاستخباراتي الروسي في عديد الدول الأفريقية من بينها ليبيا، إذ تقدم الدعم العسكري والخدمات الأمنية والدعاية.

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وأنكرت موسكو أي وجود عسكري روسي رسمي لها في ليبيا، غير أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أقر خلال تصريحات إعلامية في مايو العام 2022، بوجود «فاغنر» في ليبيا على أساس تجاري، وبشراكة أمنية مع السلطات شرق البلاد، فيما تتحدث مصادر عسكرية عن تمركز المئات من عناصر «فاغنر» في أربع قواعد عسكرية في ليبيا هي براك الشاطئ والجفرة والقرضابية والخادم.

إجراءات أميركية جديدة ضد «فاغنر» في أفريقيا

ويوم الثلاثاء الماضي، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ «تدابير» جديدة هذا الأسبوع ضد أنشطة مجموعة «فاغنر» في أفريقيا.

وقال ميلر في تصريح للصحفيين: «الولايات المتحدة ستتخذ تدابير إضافية ضد مجموعة فاغنر، لمحاسبتها على قيامها بأنشطة «تدميرية» في أفريقيا، حسب ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

واعتبرت الولايات المتحدة، الإثنين، أن المواجهة بين مجموعة فاغنر والدولة الروسية تؤكد المخاطر التي يشكلها المرتزقة على البلدان الأفريقية التي تقيم شراكات معهم. وأفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية، بأن الولايات المتحدة تشدد على «الرسالة التي وجهناها لهذه البلدان علناً، وبشكل خاص في الماضي، ومفادها أن دخول فاغنر البلاد يعقبه الموت والدمار».