رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»

القاهرة - بوابة الوسط

عثر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في أثناء تفتيشه مكتب ومنزل قائد مجموعة «فاغنر»، يفغيني بريغوجين، على أسلحة ومبالغ كبيرة من المال، وجوازات سفر، فضلا عن سبائك ذهبية وتمساح محشو وخزانة مليئة بالشعر المستعار.

وعرضت القناة الروسية الأولى لقطات من مكتب ومنزل بريغوجين، حيث جرى العثور على مبالغ كبيرة من المال، بما في ذلك عملات أجنبية، وكذلك شعر مستعار وجوازات سفر وأسلحة، وطائرة مروحية صغيرة في فناء منزله، وفق موقع «روسيا اليوم».

رؤوس مقطوعة وجوازات سفر مزورة

نشرت جريدة «إزفستيا» الموالية للكرملين صورا ومقاطع فيديو للمداهمة، التي كشفت أيضًا على ما يبدو جوازات سفر مزورة، وصورة مؤطرة يُزعم أنها تُظهر الرؤوس المقطوعة لأعداء بريغوجين، وفق موقع «سكاي نيوز».

كما أظهرت صور منزله الفخم بيانو كبير أسفل سلم رخامي حلزوني، بالإضافة إلى أماكن «سبا» و«ساونا» و«مسبح داخلي خاص». كما عثر على مطرقة ثقيلة كبيرة الحجم مكتوب عليها عبارة «للاستخدام في مفاوضات مهمة» في ما يبدو أنها غرفة البلياردو. ويحتوي منزل بريغوجين على غرفة صلاة خاصة مزينة برموز دينية متعددة من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

أين يقيم بريغوجين؟

ثارت خلال الأيام الماضية الكثير من التكهنات حول مكان وجود بريغوجين، مع انتهاء تمرده العسكري نهاية الشهر الماضي، وإعلان الكرملين اتفاقا مع مجموعته «فاغنر» يقضي بمغادرته إلى بيلاروسيا، مع إسقاط الدعاوي القضائية بحقه.

وأكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الخميس، أن بريغوجين لا يزال في روسيا، على الرغم من الاتفاق المبرم مع الكرملين. وأضاف خلال مؤتمر صحفي: «فيما يتعلق ببريغوجين، فهو في سان بطرسبرغ، وليس في بيلاروسيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

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«فاغنر» تستولي على المنطقة العسكرية الجنوبية بروستوف

قد استولت مجموعة «فاغنر» العسكرية في ليلة 24 يونيو على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بمدينة روستوف الروسية، بعد أن زعم مؤسس «فاغنر»، يفغيني بريغوجين، بأن القوات الروسية شنت هجمات صاروخية على معسكرات المجموعة، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية بالكامل.

في وقت لاحق، أجرى رئيس بيلاروسيا محادثات مع بريغوجين، وتوصل لاتفاق معه يقضي بوقف التصعيد، ومغادرته الأراضي الروسية إلى بيلاروسيا مقابل إغلاق القضية الجنائية ضده.

الكرملين يعلن الاتفاق مع «فاغنر» لتجنب «حمام دم»

أعلن الكرملين موافقته على إبرام اتفاق مع مجموعة «فاغنر»، واضعًا حدًا لواحدة من أخطر الأزمات التي واجهت روسيا.

وقال الناطق باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف: «الهدف الأسمى هو تجنب حمّام دم وصدام داخلي، واشتباكات لا يمكن التنبؤ بنتائجها»، مضيفًا أن جهود الوساطة التي بذلها رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، رمت لتحقيق هذا الهدف، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.

قائد «فاغنر» سيغادر إلى بيلاروسيا

أوضح بيسكوف أن قائد مجموعة «فاغنر» العسكرية سيغادر إلى بيلاروسيا، والدعوى الجنائية المرفوعة ضده سيجري إسقاطها. وقال: «سيجري إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضده، وسيتوجه هو نفسه إلى بيلاروسيا»، مضيفًا أن مقاتلي «فاغنر» الذين شاركوا في «التمرد المسلح» لن تُجرى مقاضاتهم.

وشدد الناطق باسم الكرملين على أن «التمرد الفاشل» الذي نفذته مجموعة «فاغنر» لن يؤثر على الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا. وقال: «من غير الوارد أن يؤثر تمرد فاغنر الفاشل على الحملة الروسية ضد كييف»، مضيفًا: «العملية العسكرية الخاصة مستمرة. لقد نجح عسكريونا في صد هجوم أوكرانيا المضاد».

صورة مركبة لمنزل قائد «فاغنر» وبعض محتوياته. (تويتر)

قائد «فاغنر» متنكرا. (تويتر)

غرفة مكتب بمنزل قائد «فاغنر». (تويتر)

بزة عسكرية عثر عليها بمنزل قائد «فاغنر». (تويتر)

مطرقة ثقيلة ضخمة عليها نقش «لاستخدامها في مفاوضات مهمة». (وكالة إزفستيا الروسية)

من منزل قائد «فاغنر». (وكالة إزفستيا الروسية)

حوض سباحة في منزل قائد «فاغنر» . (وكالة إزفستيا)

من منزل قائد «فاغنر». (وكالة إزفستيا الروسية)

بعض مقتنيات منزل قائد «فاغنر». (روسيا اليوم)

بعض مقتنيات منزل قائد «فاغنر». (روسيا اليوم)

بعض مقتنيات منزل قائد «فاغنر». (روسيا اليوم)

بعض مقتنيات منزل قائد «فاغنر». (روسيا اليوم)

بعض مقتنيات منزل قائد «فاغنر». (روسيا اليوم)

بعض مقتنيات منزل قائد «فاغنر». (روسيا اليوم)