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بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 04:01 مساء
بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها
بوتين خلال اجتماع مع قيادات الجيش الروسي في الكرملين. (الإنترنت)
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها، مضيفا أن مقاتلات الشركة العسكرية الخاصة تم توفيرها ودفعها من وزارة الدفاع وموازنة الدولة.

وأوضح بوتين خلال اجتماع مع قيادات الجيش الروسي في الكرملين، أن قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين حصل على مليارات الروبلات من العقود الحكومية من أموال الدولة، والتى استخدمها في الدفع للمقاتلين،.

كما كشف بوتين أن السلطات الروسية خصصت 86.26 مليار روبل (1.04 مليار دولار)،  ما بين مايو 2022 ومايو 2023، للأجور والمدفوعات التحفيزية لمقاتلي فاغنر.

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وفي سياق متصل أكد بوتين، الثلاثاء خلال خطاب ألقاه أمام ممثلين عن الأجهزة الأمنية في الكرملين، أن تمرد فاغنر المسلح لم يحظ بدعم الجيش النظامي ولا المواطنين الروس. وأضاف: «الأشخاص الذين انجروا إلى التمرد أدركوا أن لا الجيش ولا الشعب يقفان إلى جانبهم»، موضحا أن عمل الأجهزة الأمنية «سمح بمنع تطور الوضع إلى منحى خطير».

بوتين يشكر العسكريين الذين منعوا وقوع «حرب أهلية»
كما شكر الرئيس الروسي العسكريين الذين حالوا دون وقوع «حرب أهلية» خلال تمرد مجموعة فاغنر المسلحة في نهاية الأسبوع الماضي، وأشاد بطياري الجيش الذين قتلهم المتمردون.

وقال بوتين خلال مراسم أقيمت في موسكو: «مع رفاق السلاح وقفتم في وجه هذه الاضطرابات التي كانت نتيجتها لتكون الفوضى لا محال». وأكد: «في الواقع منعتم وقوع حرب أهلية»، داعيا إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح الطيارين الذين قتلهم المتمردون «وهم يؤدون واجبهم بشهامة».

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