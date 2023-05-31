شهود: تجدد القصف في الزاوية ليل أمس.. وضربات على موقع في العجيلات

القاهرة - بوابة الوسط

تجدد قصف الطيران المسير على مواقع في مدينة الزاوية ليل الثلاثاء - الأربعاء، وفق حديث شهود إلى «بوابة الوسط».

وقال أهالي في العجيلات، لـ«بوابة الوسط»، إن ضربات جوية مماثلة استهدفت أحد المواقع في المدينة، فيما لم يصدر بيان رسمي بذلك من قِبل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

حصيلة المرحلة الأولى

وكشفت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة حصيلة المرحلة الأولى للعمليات الأمنية في «منطقة الساحل الغربي» في ساعة متأخرة من ليل الإثنين، قائلة إنها «أسفرت عن تدمير سبعة قوارب معدة للاتجار بالبشر، وستة مخازن لتجار المخدرات والأسلحة والمعدات التي تستخدمها العصابات الإجرامية، وتسعة صهاريج تستخدم لتهريب الوقود إلى الخارج».

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وأكدت وزارة الدفاع «دقة عملياتها» واتباعها «الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين»، مشيرة إلى أنها ماضية في مرحلة أخرى من العملية، وجددت دعوتها لكل المواطنين «بالتعاون التام مع القوات المسلحة، والابتعاد عن أي مواقع مشبوهة للعصابات الإجرامية».

وأفادت بأنها «ستنشر للرأي العام في الوقت المناسب بيانا موثقا بالفيديو للضربات الجوية في مرحلتها الأولى»، مؤكدة أن «العملية الأمنية مستمرة حتى تحقيق أهدافها المرجوة».

ردود الفعل

ولقيت العملية العسكرية معارضة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اللذيْن اتهما رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمحاولة «توظيفها لتصفية حسابات سياسية ضد خصومه».

كما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة الماضية، إن أحداث الزاوية تشكل تذكيرا بالحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد، مشددة على الأطراف المعنية بأحداث الزاوية بأن أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون، «يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.. كما يجب أن تظل حماية المدنيين أولوية قصوى».