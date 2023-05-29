  • Alwasat News
Atwasat

مجلس النواب: القصف الجوي بالزاوية يتم تنفيذه تصفية لحسابات سياسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 06:17 مساء
مجلس النواب: القصف الجوي بالزاوية يتم تنفيذه تصفية لحسابات سياسية
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 29 مايو 2023. (مجلس النواب)
alwasat radio

قال مجلس النواب في بيان مساء اليوم الإثنين، إن القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة الزاوية منذ أيام بواسطة الطيران المسير «يتم تنفيذه تصفية لحسابات سياسية وليس لمكافحة التهريب كما يدعي من وراءه»، مشيرا إلى أن ذلك «ما يؤكده قصف منزل عضو مجلس النواب علي أبوزريبة» بالإضافة إلى «القيام به دون التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».

وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره «بأشد العبارات» لهذا القصف، معتبرا أن «هذا العمل يُعد خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2021/2570»، منوها إلى أنه «سيقوم بمخاطبة النائب العام واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية والبرلمان التركي بخصوص هذا الاعتداء على مدينة الزاوية».

- بليحق: بيان إدانة من «النواب» لأحداث الزاوية اليوم
- أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات سياسية».. وأطالب النائب العام بالتحقيق

ويأتي بيان مجلس النواب، ردا على العملية العسكرية التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الخميس الماضي بمنطقة الساحل الغربي، وإعلانها عن تنفيذ عدد من الضربات الجوية على مواقع لتهريب الوقود وأوكار العصابات وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية.

معارضة لقصف الزاوية
ولقيت العملية العسكرية منذ إطلاقها معارضة من طرف مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اللذيْن أصدرا بيانات معارضة للعملية، متهمين رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بمحاولة توظيفها لتصفية حسابات سياسية ضد خصومه.

وأعلن عضو مجلس النواب علي أبوزريبة أن الغارات الجوية يجري تنفيذها بطائرات مسيرة تركية، منددا باستهداف منزله وقصف ميناء الماية، قبل أن يعلن مساء أمس الأحد عن إصابة أحد أبناء شقيقه جراء قصف بالمنطقة مساء الأحد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»

كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»
المنظمة الليبية للإعلام المستقل تجدد مطالبتها بإنشاء نقابة للصحفيين

المنظمة الليبية للإعلام المستقل تجدد مطالبتها بإنشاء نقابة للصحفيين
الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية ومصابي التوحد

الشطرنج لتعزيز قدرات ذوي الاضطرابات المعرفية ومصابي التوحد
تشيلسي يعلن التعاقد مع المدرب بوكيتينو لبحث النهضة السريعة من الكبوة

تشيلسي يعلن التعاقد مع المدرب بوكيتينو لبحث النهضة السريعة من الكبوة
مدرب الأهلي طرابلس جراية: جاهزون لتكرار الفوز أمام النهضة العماني المنتشي

مدرب الأهلي طرابلس جراية: جاهزون لتكرار الفوز أمام النهضة العماني المنتشي
تمرين محاكاة ليبي بعد انتشار حالات شلل الأطفال في تشاد والنيجر

تمرين محاكاة ليبي بعد انتشار حالات شلل الأطفال في تشاد والنيجر
فريق طبي أوكراني لجراحة العيون يجري كشوفات وعمليات في طرابلس ومصراتة (فيديو وصور)

فريق طبي أوكراني لجراحة العيون يجري كشوفات وعمليات في طرابلس ومصراتة (فيديو ...
الأمم المتحدة تحث على اهتمام عاجل بسكان السودان وهايتي ومنطقة الساحل على صعيد الجوع

الأمم المتحدة تحث على اهتمام عاجل بسكان السودان وهايتي ومنطقة الساحل على صعيد ...
قمم الجبال تتحول إلى سلال قمامة لأطنان من النفايات البلاستيكية

قمم الجبال تتحول إلى سلال قمامة لأطنان من النفايات البلاستيكية
مياه القنال الكبير في البندقية تتحول إلى الأخضر

مياه القنال الكبير في البندقية تتحول إلى الأخضر
فيلم «ذي ليتل مرميد» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

فيلم «ذي ليتل مرميد» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
«الإسعاف» يعلن تضرر إحدى سياراته وإصابة مواطن جراء الاشتباكات في طرابلس

«الإسعاف» يعلن تضرر إحدى سياراته وإصابة مواطن جراء الاشتباكات في طرابلس
الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)

الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)
غدا.. الصين سترسل أول رائد مدني إلى الفضاء

غدا.. الصين سترسل أول رائد مدني إلى الفضاء
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
اقترحها الكوني.. منتدى نواكشوط يعتمد خارطة جيوسياسية جديدة «صحراء واحدة»

اقترحها الكوني.. منتدى نواكشوط يعتمد خارطة جيوسياسية جديدة «صحراء واحدة»
حاكم دارفور يدعو السودانيين في الإقليم إلى «حمل السلاح» لحماية ممتلكاتهم

حاكم دارفور يدعو السودانيين في الإقليم إلى «حمل السلاح» لحماية ممتلكاتهم
شاهد: محلل «في التسعين» عبر «WTV» يطالب بتصدي القانون للسب والشتم

شاهد: محلل «في التسعين» عبر «WTV» يطالب بتصدي القانون للسب والشتم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يبحث دور قبيلة العبيدات في مشروع المصالحة الوطنية
المنفي يبحث دور قبيلة العبيدات في مشروع المصالحة الوطنية
بليحق: بيان إدانة من «النواب» لأحداث الزاوية اليوم
بليحق: بيان إدانة من «النواب» لأحداث الزاوية اليوم
«الفرق المشتركة» في مباحثات الدبيبة وباتيلي
«الفرق المشتركة» في مباحثات الدبيبة وباتيلي
خلال لقاء الكوني.. وفد ترهونة يشدد على ضرورة الإسراع في حلحلة ملف المقابر الجماعية
خلال لقاء الكوني.. وفد ترهونة يشدد على ضرورة الإسراع في حلحلة ملف...
مجلس النواب: القصف الجوي بالزاوية يتم تنفيذه تصفية لحسابات سياسية
مجلس النواب: القصف الجوي بالزاوية يتم تنفيذه تصفية لحسابات سياسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة...
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين (فيديو)
السفارة الأميركية تعلن تغييرات في قواعد التأشيرات لليبيين ......
المزيد
الويبة: تشكيل لجان لمعالجة الأخطاء الكبيرة بالمناهج الدراسية
الويبة: تشكيل لجان لمعالجة الأخطاء الكبيرة بالمناهج الدراسية...
باتيلي يزور المجلس الأعلى للقضاء
باتيلي يزور المجلس الأعلى للقضاء...
ضبط «مجرم خطير» ارتكب جريمة قتل عام 2012 في طرابلس
ضبط «مجرم خطير» ارتكب جريمة قتل عام 2012 في طرابلس...
مجلس النواب: القصف الجوي بالزاوية يتم تنفيذه تصفية لحسابات سياسية
مجلس النواب: القصف الجوي بالزاوية يتم تنفيذه تصفية لحسابات ......
خلال لقاء الكوني.. وفد ترهونة يشدد على ضرورة الإسراع في حلحلة ملف المقابر الجماعية
خلال لقاء الكوني.. وفد ترهونة يشدد على ضرورة الإسراع في ......
المزيد