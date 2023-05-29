مجلس النواب: القصف الجوي بالزاوية يتم تنفيذه تصفية لحسابات سياسية

القاهرة - بوابة الوسط

قال مجلس النواب في بيان مساء اليوم الإثنين، إن القصف الجوي الذي تتعرض له مدينة الزاوية منذ أيام بواسطة الطيران المسير «يتم تنفيذه تصفية لحسابات سياسية وليس لمكافحة التهريب كما يدعي من وراءه»، مشيرا إلى أن ذلك «ما يؤكده قصف منزل عضو مجلس النواب علي أبوزريبة» بالإضافة إلى «القيام به دون التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».

وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره «بأشد العبارات» لهذا القصف، معتبرا أن «هذا العمل يُعد خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2021/2570»، منوها إلى أنه «سيقوم بمخاطبة النائب العام واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية والبرلمان التركي بخصوص هذا الاعتداء على مدينة الزاوية».

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ويأتي بيان مجلس النواب، ردا على العملية العسكرية التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الخميس الماضي بمنطقة الساحل الغربي، وإعلانها عن تنفيذ عدد من الضربات الجوية على مواقع لتهريب الوقود وأوكار العصابات وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية.

معارضة لقصف الزاوية

ولقيت العملية العسكرية منذ إطلاقها معارضة من طرف مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اللذيْن أصدرا بيانات معارضة للعملية، متهمين رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بمحاولة توظيفها لتصفية حسابات سياسية ضد خصومه.

وأعلن عضو مجلس النواب علي أبوزريبة أن الغارات الجوية يجري تنفيذها بطائرات مسيرة تركية، منددا باستهداف منزله وقصف ميناء الماية، قبل أن يعلن مساء أمس الأحد عن إصابة أحد أبناء شقيقه جراء قصف بالمنطقة مساء الأحد.