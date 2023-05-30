حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الإثنين، حصيلة المرحلة الأولى العمليات الأمنية في «منطقة الساحل الغربي»، والتي اسفرت عن تدمير «7 قوارب معدة للإتجار بالبشر، و6 مخازن لتجار المخدرات والأسلحة والمعدات التي تستخدمها العصابات الإجرامية، و9 صهاريج تستخدم لتهريب الوقود إلى الخارج».

وقالت وزارة الدفاع، في بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك، إن العملية استهداف عددًا من «الأهداف المحددة، بكل دقة عالية»، من قبل القوات المسلحة الجوية والأجهزة الاستخباراتية.

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مرحلة جديدة من العملية العسكرية

واكدت الوزارة الدفاع «دقة عملياتها» واتباعها لكل «الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين»، مشيرة إلى أنها ماضية في مرحلة أخرى من العملية، مجددة دعوتها لكل المواطنين «بالتعاون التام مع القوات المسلحة، والابتعاد عن أي مواقع مشبوهة للعصابات الإجرامية».

وأفادت بأنها «سوف تنشر للرأي العام في الوقت المناسب بيانًا موثقًا بالفيديو للضربات الجوية في مرحلتها الأولى»، مؤكدة أن «العملية الأمنية مستمرة حتى تحقيق أهدافها المرجوة».

ردود الفعل

والخميس الماضي، أعلنت وزراة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إطلاق عملية عسكرية في «منطقة الساحل الغربي» بمشاركة «الطيران الحربي» الذي شن غارات جوية استهدفت عدة مواقع في المنطقة.

ولقيت العملية العسكرية معارضة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اللذيْن اتهما رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمحاولة «توظيفها لتصفية حسابات سياسية ضد خصومه».

كما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة الماضية، إن أحداث الزاوية تشكل تذكيرًا بالحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد، مشددة على كافة الأطراف المعنية بأحداث الزاوية بأن أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون، «يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.. كما يجب أن تظل حماية المدنيين أولوية قصوى».