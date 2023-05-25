  • Alwasat News
Atwasat

حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 مايو 2023, 05:51 مساء
حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي
آثار قصف جوي استهدف ميناء الماية في الزواية، الخميس 25 مايو 2023. (فيديو)
alwasat radio

أطلقت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، عملية عسكرية في «منطقة الساحل الغربي» بمشاركة «الطيران الحربي» الذي شن غارات جوية استهدفت عدة مواقع في المنطقة. في حين أفادت مصادر محلية بتعرض عدة مواقع في مدينة الزاوية على ما أفادت مصادر محلية.

وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في بيان عن «تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر» في منطقة الساحل الغربي، من قبل «الطيران الحربي الوطني»، دون أن توضح ما إذا كان الطيران الذي استُخدم في هذا القصف طيرانًا مسيّرًا أم عاديًا.

أهداف العملية العسكرية بالساحل الغربي
وأكدت وزارة الدفاع أن الضربات الجوية التي نفذها الطيران الحربي «كانت ضربات ناجحة حققت أهدافها المرجوة»، مشيرة إلى أنها «تقوم بمهمتها الوطنية بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة» وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة.

- حكومة الوحدة تعلن تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر
- الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة
- مجلس الدفاع وبسط الأمن يناقش الوضع الأمني بمدينة الزاوية والمنطقة الغربية
- حراك الزاوية يدعو حكومة الوحدة إلى الاستجابة لمطالب أهالي المدينة أو التنحي عن السلطة

وأوضحت الوزارة أن الضربات الجوية تأتي في إطار «تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل تطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية، وأنها لن تتأخر أبدًا في القيام بواجبها الوطني».

استمرار العمليات العسكرية بالساحل الغربي
ونوّهت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى استمرار العمليات العسكرية بمنطقة الساحل الغربي، مؤكدة أنها «لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها»، وأهابت بجميع المواطنين، «التعاون التام مع القوات العسكرية والأركان العامة في العمليات العسكرية».

ويأتي الإعلان عن العملية العسكرية، بعد يوم من اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الذي عقد في العاصمة طرابلس أمس الأربعاء، وبعد أسابيع من التوتر الأمني في مدينة الزاوية.

استهدف مواقع في الزاوية من قبل الطيران المسير
وشهدت مدينة الزاوية خلال الأسابيع الماضية توترًا أمنيًا واشتباكات بين مجموعات مسلحة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بالرغم من اجتماعات عدة عقدتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والمجلس الرئاسي ورئاسة الأركان العامة مع الجهات الفاعلة في المدينة لاحتواء الموقف الأمني المتدهور بالمدينة.

وقبل بيان الحكومة عن العملية العسكرية بمنطقة الساحل الغربي، أفادت مصادر محلية في الزاوية بأن قصفًا جويًا نفذه طيران مسيّر استهدف عدة مواقع في المدينة الواقعة غرب ليبيا، بعد ظهر اليوم الخميس، من بينها موقع في أبوصرة والماية.

حراك الزاوية يدعم تحقيق الاستقرار في المدينة
وأكد حراك تصحيح الزاوية الكبرى دعمه لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المدينة والحفاظ على أمنها وسلامة أهلها، والقبض ومحاسبة الخارجين عن القانون «شريطة استمرار هذه الجهود وعدم تمييزها بين المجرمين كونه يتبع جهاز س أو قبيلة ص أو جماعة ع».

وقال حراك تصحيح المسار عبر صفحته على «فيسبوك» إن أولى مطالبه «كانت دعم الشرطة والأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة، ورفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين»، مؤكدًا أنه «حراك مدني إصلاحي خدمي وليس له علاقة بأي توجهات أو تصفية حسابات سياسية ولا أي عمليات عسكرية»، معلنًا كذلك رفضه «وجود أي حرب أَو جرّ المدينة للحروب داخل المدينة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضحايا الزلزال في تركيا يدعمون إردوغان قبل الجولة الثانية من الانتخابات

ضحايا الزلزال في تركيا يدعمون إردوغان قبل الجولة الثانية من الانتخابات
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والسويحلي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والسويحلي في «دورينا»
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم في «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم في «دورينا»
(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية

(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية
الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي

الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي
جائزة موناكو لـ«الفورمولا 1»: ألونسو يسعى لكسر هيمنة فريق ريد بول

جائزة موناكو لـ«الفورمولا 1»: ألونسو يسعى لكسر هيمنة فريق ريد بول
الاستثمارات في الطاقة الشمسية ستتجاوز تمويل استخراج النفط في 2023

الاستثمارات في الطاقة الشمسية ستتجاوز تمويل استخراج النفط في 2023
قناة الوسط «WTV» تعلن إذاعة مواجهتي اليوم في «دورينا»

قناة الوسط «WTV» تعلن إذاعة مواجهتي اليوم في «دورينا»
بعد عقود من الفرار.. القبض على أحد أبرز المطلوبين في جريمة الإبادة الجماعية برواندا

بعد عقود من الفرار.. القبض على أحد أبرز المطلوبين في جريمة الإبادة الجماعية ...
المدينة يهرب من الهبوط والأولمبي يعمق جراح المحلة

المدينة يهرب من الهبوط والأولمبي يعمق جراح المحلة
أطفال حديثو الولادة يُتركون لمصيرهم في شوارع وجوامع وحقول سورية

أطفال حديثو الولادة يُتركون لمصيرهم في شوارع وجوامع وحقول سورية
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا

نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا
أسطورة برشلونة الإسباني إنييستا يغادر اليابان بـ«الدموع» بحثا عن مغامرة جديدة

أسطورة برشلونة الإسباني إنييستا يغادر اليابان بـ«الدموع» بحثا عن مغامرة جديدة
الأهلي بنغازي يتصدر ذهاب ثماني السلة بالعلامة الكاملة

الأهلي بنغازي يتصدر ذهاب ثماني السلة بالعلامة الكاملة
حريق ضخم في سيدني بأستراليا والنيران تمتد إلى مبان عديدة (فيديو)

حريق ضخم في سيدني بأستراليا والنيران تمتد إلى مبان عديدة (فيديو)
إنتر يحتفظ بلقب كأس إيطاليا بفوزه على فيورنتينا

إنتر يحتفظ بلقب كأس إيطاليا بفوزه على فيورنتينا
بالصور.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنهائي البطولة الدولية

بالصور.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يتأهل لنهائي البطولة الدولية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة الوحدة تعلن تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر
حكومة الوحدة تعلن تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود ...
المنفي يبحث مع وفد من المقارحة أوضاع السجناء السياسيين
المنفي يبحث مع وفد من المقارحة أوضاع السجناء السياسيين
توقيع اتفاقية لعلاج 10 أطفال من مرضى ضمور العضلات في مصر
توقيع اتفاقية لعلاج 10 أطفال من مرضى ضمور العضلات في مصر
حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي
حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي
بوشناف يلتقي مع مستشار الأمن القومي الروسي في موسكو
بوشناف يلتقي مع مستشار الأمن القومي الروسي في موسكو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
مركز أميركي يستطلع مآلات الصراع الليبي حال انتصر حميدتي في السودان
مركز أميركي يستطلع مآلات الصراع الليبي حال انتصر حميدتي في ......
بوشناف يلتقي مع وفد مصري أمني رفيع المستوى في موسكو
بوشناف يلتقي مع وفد مصري أمني رفيع المستوى في موسكو...
اللافي يؤكد على دور مصر في دعم المصالحة الوطنية
اللافي يؤكد على دور مصر في دعم المصالحة الوطنية...
بوشناف يلتقي مع مستشار الأمن القومي الروسي في موسكو
بوشناف يلتقي مع مستشار الأمن القومي الروسي في موسكو...
حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي
حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي...
المزيد