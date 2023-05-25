حكومة الوحدة تعلن تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، عن «تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر» في منطقة الساحل الغربي، من قبل «الطيران الحربي الوطني»، مؤكدة أنها «كانت ضربات ناجحة حققت أهدافها المرجوة» وفق بيان نشره الناطق باسم الحكومة محمد حمودة.

وجاء في البيان «إن وزارة الدفاع، وهي تقوم بمهمتها الوطنية بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة، تؤكد تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل تطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية، وأنها لن تتأخر أبداً في القيام بواجبها الوطني».

وأهابت وزارة دفاع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بجميع المواطنين، التعاون التام مع القوات العسكرية والأركان العامة في العمليات العسكرية، والتي نبهت إلى أنها «لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها».

وبينما لم تحدد وزارة الدفاع في بيانها المواقع التي استهدفها الطيران الحربي بالقصف، أفادت مصادر محلية ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن القصف استهدف عدة مواقع في مدينة الزاوية ومحيطها.