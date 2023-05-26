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«البعثة الأممية»: أحداث الزاوية تؤكد الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 مايو 2023, 02:59 مساء
«البعثة الأممية»: أحداث الزاوية تؤكد الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)
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علقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على الاشتباكات والقصف الذي وقع في مدينة الزاوية منذ أمس الخميس، مؤكدة أن هذه الأحداث تشكل تذكيرا بالحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد

وأطلقت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عملية عسكرية في «منطقة الساحل الغربي» بمشاركة «الطيران الحربي» الذي شن غارات جوية استهدفت عدة مواقع في المنطقة. في حين أفادت مصادر محلية بتعرّض عدة مواقع في مدينة الزاوية لقصف جوي من قبل طيران مسير.

- حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي
- حكومة الوحدة تعلن تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر

وقالت البعثة الأممية في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم، إنها تتابع عن كثب الأحداث التي وقعت يوم أمس في مدينة الزاوية غرب طرابلس، و«تظل على تواصل مستمر مع السلطات الليبية المعنية بهذا الخصوص».

«حماية المدنيين أولويةً قصوى»
وشددت البعثة على كافة الأطراف المعنية بأحداث الزاوية بأن أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون، «يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.. كما يجب أن تظل حماية المدنيين أولويةً قصوى».

وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في بيان أمس، عن «تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتّجار بالبشر» في منطقة الساحل الغربي، من قبل «الطيران الحربي الوطني»، دون أن توضح ما إذا كان الطيران الذي استُخدم في هذا القصف طيرانًا مسيّرًا أم عاديًا.

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