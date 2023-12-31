الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

حقق الصداقة أول فوز له في مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، بتغلبه على الأنوار بهدفين من دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الأحد بملعب شحات، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من المجموعة الأولى لـ«دورينا».

الأجنف والشلوي يحرزان هدفي الصداقة

أحرز هدفي الصداقة كل من عبدالرحمن الأجنف في الدقيقة 19 ومالك الشلوي في الدقيقة 85.

جاءت المباراة سريعة وقوية بين الفريقين اللذين سعى كل منهما إلى السيطرة على مجرياتها لحسم النتيجة لصالحه، إلا أن الصداقة استفاد من عاملي الأرض والجمهور اللذين ساندا الفريق بقوة حتى تمكن من حصد النقاط الثلاث.

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بهذا الفوز يتمكن فريق الصداقة من رفع رصيده إلى ست نقاط حصدها في سبع مباريات، فيما تجمد رصيد الأنوار عند سبع نقاط حصدها في ثماني مباريات.



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