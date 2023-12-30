10 أهداف في انطلاق الجولتين الثامنة والتاسعة من «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

شهدت مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم التي أقيمت أمس الجمعة تسجيل عشرة أهداف في انطلاق الجولتين الثامنة والتاسعة من «دورينا».

غزارة تهديفية بالمجموعة الأولى من «دورينا»

في المباراتين اللتين أقيمتا ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى من «دورينا» تمكن اللاعبون من تسجيل ثمانية أهداف، فيما شهدت الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية تسجيل هدفين فقط.

وقد شهدت مباريات الأمس تلقي فريق الأهلي بنغازي الخسارة الأولى هذا الموسم بعدما فقد نتيجة مباراته أمام فريق الصقور بطبرق بنتيجة هدفين دون رد.

جاء الهدف الأول للصقور من خلال النيران الصديقة، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق المحترف ستيفان سا، ليحقق الصقور فوزه الأول هذا الموسم بعد سلسلة من الإخفاقات مع مدربه السابق أحمد كشري، وهو في الوقت نفسه أول فوز للفريق مع مدربه القديم المدرب الوطني عبدالحفيظ اربيش.

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وضمن المجموعة الأولى أيضا، تمكن الأخضر من تحقيق فوز كبير على التحدي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

سجل أهداف الأخضر المهدي الكوت «هدفين» وآري بابل «هدفين» ومحمد أحمد، فيما سجل المهدي الرصايصي هدف التحدي الوحيد.

أما في المجموعة الثانية فتمكن الاتحاد من تحقيق الفوز على مضيفه السويحلي بهدف من دون رد أحرزه ريس أدرينالين، وبالنتيجة نفسها تغلب الاتحاد المصراتي على أساريا. سجل الهدف الوحيد سالم عبلو.