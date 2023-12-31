الأهلي طرابلس يلتقي أندرلخت البلجيكي وديا في تونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يتحول فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس في السادس من يناير 2024، للدخول في معسكر خارجي بتونس، وستتخلله مباراة ودية، حسب صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر «فيسبوك».

المباراة الودية المقررة إقامتها للأهلي طرابلس ستكون أمام فريق أندرلخت البلجيكي الجمعة الموافق 12 يناير المقبل.

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ويأتي معسكر فريق الأهلي طرابلس الخارجي لمواصلة الاستعدادات لمنافسات الدوري الليبي الممتاز، بعد توقفها بسبب ارتباطات الأجندة الدولية للمنتخب الوطني.

ويتصدر فريق الأهلي طرابلس المجموعة الثانية بعشرين نقطة في مسابقة الدوري الممتاز، ويسير بخطى ثابتة في منافساتها.

فريق الكرة بنادي أندرلخت البلجيكي. (أرشيفية : الإنترنت)