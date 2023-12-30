جماهير الأهلي طرابلس توجه رسالة حب لقيصر الكرة الليبية الهاشمي البهلول

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

ساندت رابطة جماهير الأهلي طرابلس نجم الكرة الليبية الأسبق وأحد رموزها الكبار، الهاشمي البهلول، في محنته الصحية، حيث يعالج حاليا في العاصمة المصرية «القاهرة».

وعبرت رابطة مشجعي نادي الأهلي طرابلس عن حبها للبهلول، كونه أحد أهم وأبرز الشخصيات الرياضية المعروفة، ويعد من رموز النادي الأهلي طرابلس.

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جاءت الرسالة الجماهيرية في ملعب النهر خلال إحدى مباريات الأهلي طرابلس الأخيرة، حيث رفعت الجماهير لافتة كبيرة تدعو فيها لـ«القيصر» بالشفاء العاجل، وهو اللقب الذي أطلق عليه طوال أعوام ماضية.

الهاشمي البهلول هو لاعب ومدرب وإداري عبر ستة عقود في النادي الأهلي طرابلس، ودرب المنتخب الليبي لكرة القدم عدة أعوام.