أبوبكر بن إبراهيم خلال استقباله للبهلول في رحلة علاج: رمز ليبي كبير

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

نشر اللاعب الدولي السابق بالنادي الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني أبوبكر بن إبراهيم صورة له مع المدرب واللاعب الكبير الهاشمي البهلول.

وجاءت الصورة عند استقبال بن إبراهيم للبهلول في مطار العاصمة المصرية القاهرة خلال رحلة علاج، في الوقت نفسه أجرى بن إبراهيم عملية جراحية على الركبة، ويوجد منذ فترة في مصر.

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وقال بن إبراهيم في منشور له على صفحته الشخصية «فيسبوك»: «أشكر كل من أسهم في علاج الهاشمي الرمز الكروي المعروف».

يذكر أن الهاشمي البهلول جمع بين اللعب والتدريب والإدارة وظل لأكثر من نصف قرن من رموز الأهلي طرابلس والكرة الليبية.