لاعب الأهلي طرابلس أبوبكر إبراهيم يزور «قيصر الكرة الليبية» في القاهرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

زار لاعب الأهلي طرابلس السابق والمنتخب الوطني لكرة القدم، أبوبكر إبراهيم، «قيصر» الكرة الليبية السابق الهاشمي البهلول، الذي يعالج في القاهرة.

وقال أبوبكر إبراهيم، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: استغليت فرصة وجودي في مصر لزيارة الهاشمي، «رأيت معنوياته مرتفعة للغاية، إنه يستحق التقدير على كل ما قدمه للرياضة الليبية».

وشكر أبوبكر كل من قدم أو حاول تقديم المساعدة للهاشمي البهلول، مؤكدًا أنه يستحق كل تقدير وعرفان، بالنظر لمسيرته الحافلة رفقة المنتخب الوطني وناديه الأهلي طرابلس.

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يذكر أن الهاشمي حين كان مدربًا للأهلي طرابلس منح المهاجم أبوبكر فرصة الظهور لأول مرة، إذ كان يعتمد وقتها على اللاعبين الشباب ويمنحهم الثقة لتقديم أفضل مستوياتهم.

تاريخ من العطاء

يشار إلى أن الهاشمي البهلول أحد أفضل المدافعين في تاريخ المنتخب الليبي ونادي الأهلي طرابلس، إذ قاد فريقه الأهلي لحصد العديد من الألقاب سواء كلاعب أو مدرب، كما قاد المنتخب الوطني لأبرز نجاحته، حين كان قاب قوسين أو أدنى من الترشح لنهائيات كأس العالم 1986، لولا الخسارة أمام المنتخب المغربي.

من زيارة أبوبكر إبراهيم للهاشمي البهلول في القاهرة، 23 ديسمبر 2022. (الوسط)