الأنوار والمروج يسعيان لتحقيق الفوز الثاني بالمجموعة الأولى لـ«دورينا».. اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي فريقا الأنوار والمروج بملعب شهداء الأبيار في الثالثة عصر اليوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الأنوار والمروج يسعيان لتحسين الترتيب

الفريقان سيلعبان لقاء اليوم بهدف اقتناص النقاط الثلاث أملا في تحسين ترتيبهما في جدول فرق المجموعة الأولى، فالأنوار يأتي في المركز الثامن برصيد أربع نقاط حصدها خلال ست مباريات.

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المروج فهو في المركز السادس برصيد خمس نقاط جمعها من ست مباريات خاضها حتى الآن. واللافت أن كلا الفريقين لم يحقق سوى فوز واحد فقط لذلك سيسعى كل منهما إلى تحقيق فوزه الثاني بـ«دورينا»، خاصة أن المروج قدم مباراة كبيرة في الجولة السادسة بتعادله مع الصداقة 3-3، بينما تمكن الأنوار من الفوز على الصقور بهدف نظيف بالجولة ذاتها.