صدارة الأهلي طرابلس للمجموعة الثانية من «دورينا» تحت التهديد.. والأخضر يطارد النصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتمت منافسات الأسبوع السابع من منافسات المجموعة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا» بإقامة مباراة فريقي المدينة والاتحاد المصراتي، وهي المباراة التي تمكن من خلالها المدينة من فرض نفسه كمنافس قوي للأهلي طرابلس على صدارة ترتيب المجموعة بفوزه بهدفين مقابل هدف.

نتائج لافتة في المجموعة الأولى من «دورينا»

أما المجموعة الأولى فقد أنهت مبارياتها في الجولة السادسة بنتائج لافتة، حيث تعادل الصداقة والمروج بثلاثة أهداف لكل منهما، بينما فاز الهلال على التحدي بهدف دون رد، وتغلب الأنوار على الصقور بالنتيجة نفسها. أما «ديربي بنغازي» بين النصر والأهلي بنغازي فانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بينما خسر الأخضر أمام التعاون بهدف دون رد. وقد تمكنت فرق المجموعة الأولى من تسجيل 11 هدفا خلال هذه الجولة.

وفي ضوء نتائج الجولة السادسة، تصدر النصر ترتيب المجموعة الأولى من «دورينا» برصيد 12 نقطة، يليه الأخضر بفارق نقطة واحدة بعد خسارته أمام التعاون، ثم يأتي الهلال في المركز الثالث برصيد عشر نقاط، فالتعاون وله تسع نقاط، والأهلي بنغازي وله ثماني نقاط، ثم يأتي فريقا التحدي والأنوار بأربع نقاط لكل منهما، فالصداقة والصقور ولكل منهما ثلاث نقاط.

وعلى صعيد نتائج المجموعة الثانية بعد اختتام الجولة السابعة، فقد سيطر التعادل الإيجابي على السويحلي والأولمبي بهدف لمثله، وفاز الاتحاد على الملعب الليبي بهدفين مقابل هدف، والأهلي طرابلس على الخمس بثلاثة أهداف نظيفة. بينما انتهت مباراة المدينة والاتحاد المصراتي بفوز المدينة بهدفين مقابل هدف، وجرى تأجيل مباراة أبوسليم والبشائر بسبب المشاركة الأفريقية لأبوسليم.

الأهلي طرابلس يحافظ على صدارة المجموعة الثانية بـ«دورينا»

وخلال هذه الجولة تمكنت فرق المجموعة الثانية من تسجيل عشرة أهداف، ليصبح ترتيب فرق المجموعة بعد اختتام الجولة السابعة: الأهلي طرابلس في الصدارة برصيد 17 نقطة، يليه المدينة بفارق نقطتين، وهو مستمر في مطارة الأهلي طرابلس على الصدارة، ثم يأتي الاتحاد المصراتي ثالثا برصيد تسع نقاط، فأساريا رابعا بسبع نقاط، ثم الخمس والملعب الليبي ولكل منهما ست نقاط، فالأولمبي والسويحلي والاتحاد ولكل منها أربع نقاط، وأبوسليم والبشائر ولكل منهما ثلاث نقاط، إلا أن أبوسليم لعب ثلاث مباريات فقط، بينما لعب البشائر خمس مباريات.

وقد شهدت مواجهات الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية بـ«دورينا» تسجيل 21 هدفا، ليصبح ما جرى تسجيله حتى الآن 123 هدفا في المجموعتين. أما في ترتيب هدافي الدوري حتى الآن في المجموعتين فيأتي آري بابل أولا وله ستة أهداف، يليه زكريا المنصوري بأربعة أهداف، ثم يأتي بعدهما برصيد ثلاثة أهداف كل من: جون أوكلي وعلي رزق وفاضل سلامة ومايتوس موتا وجيل مارك وأدريلين رييس وأحمد كراوع وأنيس سلتو.

نشنوش بطل الشباك النظيفة في «دورينا»

ومن بين أبرز الظواهر التي تستحق الرصد في «دورينا» هذا الموسم نجاح حارس مرمي الأهلي طرابلس، محمد نشنوش، في الحفاظ على نظافة شباكه طيلة الجولات السبع الماضية بزمن لعب بلغ قدره 630 دقيقة.

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كما تعرض الأخضر لأول خسارة هذا الموسم بفقدانه نتيجة مباراته أمام التعاون، بينما حقق الأنوار أول فوز له في المجموعة الأولى، وشهدت مباراة الصداقة والمروج حصيلة تهديفية مرتفعة بلغت ستة أهداف. كما حقق فريق الاتحاد أول فوز له هذا الموسم، ليصبح رصيده أربع نقاط، بينما بقيت فرق الأولمبي والصقور والبشائر والصداقة من دون تحقيق أي فوز.