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البشائر يستضيف الملعب الليبي بالمجموعة الثانية من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 01:31 مساء
البشائر يستضيف الملعب الليبي بالمجموعة الثانية من «دورينا»
أحد تدريبات فريق البشائر استعدادا لمواجهة الملعب الليبي الخميس 21 ديسمبر 2023 (حساب نادي البشائر على فيسبوك)
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يحل فريق الملعب الليبي ضيفا على البشائر بملعب الشموع في الثالثة والنصف عصر اليوم الخميس في مباراة تأتي ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية بالدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

الملعب الليبي يسعى لتحسين ترتيبه بـ«دورينا»
الملعب الليبي سيخوض لقاء اليوم بهدف إحراز الثلاث نقاط لتحسين ترتيبه ضمن فرق المجموعة الثانية من «دورينا»، حيث يأتي الفريق بالمركز السادس برصيد ست نقاط، وهو يأمل في التقدم للأمام من خلال حصد أكبر عدد ممكن من النقاط، خاصة أن الفارق بينه وبين الفرق الموجودة في قاع جدول المجموعة ليس كبيرا، وبالتالي يريد تأمين موقفه من خلال التقدم للأمام.

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أما البشائر فموقفه أكثر صعوبة بوجوده في المركز الحادي عشر الأخير برصيد ثلاث نقاط حصدها من خمس مباريات، وليس لديه خيارات سوى ضرورة تحقيق الفوز اليوم إذا ما أراد أن يبدأ رحلة تصحيح مساره في الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».
 

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