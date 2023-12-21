اليوم.. التعاون والصقور يفتتحان الجولة السابعة من المجموعة الأولى بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

يقص فريقا التعاون والصقور شريط افتتاح الجولة السابعة من المجموعة الأولى من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا» عندما يلتقيان في الثالثة عصر اليوم الخميس بملعب 10 يونيو بأجدابيا.

التعاون والصقور يسعيان للفوز

تعد المباراة بالغة الأهمية بالنسبة للفريقين اللذين سيسعيان إلى الفوز بها، فالتعاون يأتي في المركز الرابع بترتيب فرق المجموعة الأولى من «دورينا» برصيد تسع نقاط، وهو يأمل في تحقيق الفوز اليوم لمزاحمة أهل القمة على صدارة المجموعة التي يتصدرها النصر برصيد 12 نقطة.

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أما الصقور فهو في المركز العاشر الأخير بترتيب المجموعة ولديه ثلاث نقاط، وهو موقف صعب للغاية يريد التخلص منه عبر حصد أكبر عدد ممكن من النقاط من مبارياته المقبلة لكي يبتعد عن منطقة الخطر.

ويعد الصقور أحد فريقين لم يتمكنا من تحقيق أي فوز حتى الآن في المجموعة الأولى من «دورينا»، على الرغم من أن هجومه سجل عشرة أهداف في ست مباريات، بينما النصر متصدر المجموعة سجل هجومه تسعة أهداف فقط.



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