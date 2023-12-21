الليلة.. «في التسعين» يناقش تأثير التدخل الحكومي على تراجع الكرة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

تذيع قناة الوسط «Wtv» في السابعة من مساء اليوم الخميس حلقة جديدة من برنامج «في التسعين» الذي يطرح عددا من الموضوعات والقضايا المهمة على مائدة النقاش.

موضوعات مهمة يطرحها «في التسعين»

وتناقش حلقة برنامج «في التسعين» التي يقدمها اليوم المذيع مؤيد اسكندر دور الحكومة وتدخلاتها في تراجع الكرة الليبية، كما يتطرق النقاش إلى موضوع نجاح الألعاب الفردية وما يسببه من حرج للدولة.

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وسيركز برنامج «في التسعين» على مسيرة الفرق الليبية في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي شهدت تألق فريق أبوسليم وتعثر الهلال في الجولة الرابعة من البطولة القارية.