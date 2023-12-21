بمشاركة ليبيا.. إعلان جدول مباريات البطولة العربية لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة جدول مباريات البطولة العربية التي تنطلق في مصر في السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري وتستمر حتى الثالث من يناير المقبل.

المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى بالبطولة العربية

ويشارك المنتخب الوطني لكرة السلة في البطولة العربية، وقد أوقعته القرعة ضمن منتخبات المجموعة الأولى التي تضم منتخبات ليبيا والجزائر وموريتانيا والصومال، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات مصر وتونس والإمارات والكويت والمغرب.

ووفقا لجدول مباريات البطولة العربية لكرة السلة، فلن يلعب المنتخب الوطني خلال أول أيام البطولة، ليخوض أولى مبارياته أمام منتخب موريتانيا في الثانية ظهر يوم الأربعاء 27 ديسمبر بتوقيت ليبيا.

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وسيلعب المنتخب الوطني لكرة السلة ثاني مبارياته في البطولة العربية أمام نظيره الجزائري في الرابعة والنصف عصر يوم الجمعة 29 ديسمبر، على أن يخوض مباراته الثالثة الأخيرة في مرحلة المجموعات أمام منتخب الصومال في الثانية عشرة ظهر يوم السبت 30 ديسمبر، على أن تحصل كل الفرق على راحة يوم الأحد 31 ديسمبر لتقام منافسات دور الثمانية يوم الإثنين الأول من يناير المقبل، وسيقام الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء الثاني من يناير، على أن تختتم البطولة يوم الأربعاء الثالث من يناير 2024.



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جدول مباريات البطولة العربية لكرة السلة (حساب الاتحاد الليبي لكرة السلة على فيسبوك)