اليوم.. المنتخب الوطني لكرة السلة يواجه نظيره المصري استعدادا للبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة مباراة ودية أمام نظيره المصري في الثامنة من مساء اليوم الخميس، في إطار الاستعداد للمشاركة في البطولة العربية التي تنطلق في مصر يوم 26 ديسمبر الجاري.

منتخب السلة يقيم معسكره بالقاهرة

ويقيم المنتخب الوطني لكرة السلة حاليا معسكرا خارجيا في العاصمة المصرية القاهرة بهدف وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق لخوض غمار منافسات البطولة العربية لكرة السلة.

ويأمل المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة فؤاد أبوشقرة في أن يخرج بأكبر استفادة فنية من مواجهة نظيره المصري الليلة، حيث يعد الفريق المصري من المرشحين للفوز بلقب البطولة العربية لكرة السلة.

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يذكر أن الاتحاد العربي لكرة السلة قد قام أمس الأربعاء بإجراء قرعة البطولة العربية لكرة السلة، حيث جرى تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، الأولى تضم منتخبات ليبيا والجزائر وموريتانيا والصومال، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات مصر وتونس والإمارات والكويت والمغرب.



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