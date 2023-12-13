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فؤاد أبوشقرا: ليبيا لديها جيل ذهبي وكرة السلة مستقبلها واعد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 06:18 مساء
فؤاد أبوشقرا: ليبيا لديها جيل ذهبي وكرة السلة مستقبلها واعد
المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة فؤاد أبوشقرا (حساب الاتحاد الليبي لكرة السلة على فيسبوك)
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أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة اللبناني فؤاد أبوشقرا أن لعبة كرة السلة لديها مستقبل واعد،كما أن ليبيا تمتلك حاليًا جيلًا ذهبيًا، وهذا الجيل موزع بين أندية الشرق وأندية الغرب.

أبوشقرا: الشرق عاصمة كرة السلة بليبيا
ووصف فؤاد أبوشقرا مناطق الشرق بأنها عاصمة كرة السلة في ليبيا، والاتحاد الليبي لكرة السلة يستحق الشكر والإشادة لأنه يوفر معسكرات في الشرق والغرب.

وقال فؤاد أبوشقرا في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الليبية، إن الجمهور الليبي عاد ليضع ثقته في كرة السلة من جديد بعد نحو عشرين عامًا، حيث كان نادي الاتحاد بعيدًا عن التتويج، لكن بالثقة والعمل اليومي تمكن من قيادة فريق الاتحاد إلى الفوز بالكأس.

وأضاف أن وجوده حاليًا مع المنتخب الوطني يهدف إلى تسريع الطريق نحو إيصال كرة السلة الليبية إلى المكانة التي تستحقها، وهو ما يعمل عليها بالتعاون مع الجهاز الفني.

وحول اختياره عددًا محدودًا من اللاعبين للانضمام إلى المنتخب، أكد أبوشقرا أن الجهاز الفني يعمل على التركيز على الأمور الفنية مع قائمة اللاعبين التي وقع عليها الاختيار، كما أن اختيار هذا العدد المحدود يضع مسؤولية أكبر على اللاعبين المختارين لارتداء قميص المنتخب الوطني.

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وأشار أبوشقرا إلى أن المنتخب الوطني الليبي لديه مقومات جيدة ويؤدي بشكل جيد في الشق الدفاعي ويمتلك لاعبين مهاريين، لذلك فإنه يحترم كل المنافسين لكنه لا يخشى أحدًا منهم، مشيرًا إلى أن المنتخب لم يشارك منذ فترة طويلة في البطولات العربية والأفريقية، لكنه بدأ يتخذ خطواته الأولى للعودة إلى تلك البطولات، مطالبًا الجماهير الليبية بدعم المنتخب والدعاء له.

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