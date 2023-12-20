المنتخب الوطني لكرة السلة في مجموعة سهلة بالبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى الاتحاد العربي لكرة السلة، اليوم الأربعاء، قرعة البطولة العربية الخامسة والعشرين التي ستستضيفها مصر بدءا من 26 ديسمبر الجاري في العاصمة المصرية (القاهرة).

المنتخب الوطني لكرة السلة ضمن المجموعة الأولى

وأسفرت قرعة البطولة العربية لكرة السلة عن وقوع المنتخب الليبي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات: الجزائر وموريتانيا والصومال، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: مصر وتونس والإمارات والكويت والمغرب.

وتعد المجموعة الأولى التي ينافس فيها المنتخب الوطني لكرة السلة سهلة بالنظر إلى بقية منافسيه، بينما تعد المجموعة الثانية أقوى نسبيا نظرا لوجود المنتخبين المصري والتونسي بها.

وسيسعى المنتخب الوطني لكرة السلة إلى احتلال صدارة مجموعته، لكي يتجنب مواجهة متصدر المجموعة الثانية، وبالتالي تسهيل مهمته في مواصلة طريقه نحو المباراة النهائية للبطولة العربية لكرة السلة.

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من ناحية أخرى، انضم توني ميتشل إلى صفوف المنتخب الوطني المشاركة في البطولة العربية لكرة السلة، وكان في استقباله المدير الفني للمنتخب فؤاد أبوشقرة، ومسؤول العلاقات باتحاد كرة السلة عبدالعزيز مرسيط.



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