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منتخب كرة السلة يفوز وديا على مختلط المنطقة الشرقية استعدادا للبطولة العربية بمصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 15 ديسمبر 2023, 03:31 مساء
منتخب كرة السلة يفوز وديا على مختلط المنطقة الشرقية استعدادا للبطولة العربية بمصر
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فاز المنتخب الوطني لكرة السلة في مباراة ودية على فريق من مختلط أندية المنطقة الشرقية بنتيجة 101 - 88 قبل التوجه غدا إلى مصر لإقامة معسكر تدريبي قصير تأهبا للمشاركة في البطولة العربية لكرة السلة التي تنطلق في 26 ديسمبر الجاري في مصر.

10 دول تشارك في البطولة العربية لكرة السلة
وتقام البطولة العربية في مصر بمشاركة عشرة منتخبات هي: ليبيا ومصر والإمارات والكويت والجزائر وتونس والمغرب والأردن وموريتانيا والصومال.

واستعد المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة المدرب اللبناني فؤاد أبوشقرة للمشاركة في البطولة العربية من خلال معسكرين محليا وخارجيا في تونس.

فؤاد أبوشقرا: ليبيا لديها جيل ذهبي وكرة السلة مستقبلها واعد
مدرب المنتخب الليبي لكرة السلة يركز على 4 أندية في اختياراته لـ14 لاعبا

واختار المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة 14 لاعبا للانضمام إلى صفوف المنتخب وتمثيل ليبيا في البطولة العربي، هم: محمد الساعدي ومحمد أبوزقية وعبدالسلام الراشدي وعلي الزناتي وأحمد الفلاح وعبدالقادر رزق وعلي ناجي وأدريس زيو وسفيان الشويهدي وإسماعيل الجهمي وأنيس المنصوري وغيث الرحمن مفتاح ونسيم بدروش ومحسن العكرمي.

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