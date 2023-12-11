مدرب المنتخب الليبي لكرة السلة يركز على 4 أندية في اختياراته لـ14 لاعبا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختار مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة فؤاد أبوشقرة 14 لاعبا استعدادا للبطولة العربية بمعسكر داخلي في بنغازي يستمر لمدة أسبوع قبل السفر إلى مصر والمشاركة في البطولة العربية.

ضمت قائمة المنتخب كلا من محمد الساعدي ونسيم بدروش ومحسن العكرمي من الأهلي طرابلس، وغيث الرحمن مفتاح وإدريس زيو وإدريس المنصوري وإسماعيل الجهمي وسفيان جومانجي من الأهلي بنغازي، وعلي ناجي وعبدالقادر رزق وأحمد الفلاح من الاتحاد، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من النصر وهم ميدو بوزقية وعلي الزناتي وعبد السلام الراشدي.

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ويدخل المنتخب في معسكر محلي بمدينة بنغازي يستمر لمدة أسبوع قبل السفر إلى مصر والمشاركة في البطولة العربية المقامة في مصر بداية من 26 ديسمبر الجاري، بعد أن أجرى معسكرا خارجيا قصيرا بتونس أجرى خلاله مباريات ودية مع المنتخب التونسي وفرق تونسية.