المنتخب الوطني لكرة السلة يعسكر في بنغازي استعدادا للبطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

توجه إلى مدينة بنغازي اليوم الأحد مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة فؤاد أبوشقرة ومساعده نبيل قبلان وبقية الطاقم الفني واللاعبين الذين جرى اختيارهم للمنتخب الوطني للالتحاق ببقية اللاعبين من المنطقة الشرقية.

10 دول تشارك في البطولة العربية للسلة

ويدخل المنتخب الوطني في تجمع تدريبي قصير لمدة خمسة أيام في مدينة بنغازي يتحول بعدها إلى العاصمة المصرية القاهرة ليواصل تدريباته تأهبًا لخوض منافسات بطولة المنتخبات العربية التي تنطلق يوم 26 ديسمبر الجاري وتستمر حتى الثالث من يناير المقبل بمشاركة عشر منتخبات هي: ليبيا ومصر والإمارات والكويت والجزائر وتونس والمغرب والأردن وموريتانيا والصومال.

- «في التسعين»: ماذا وراء تجميد نشاط كرة السلة.. بلسان رئيس الاتحاد؟

- شاهد «في التسعين».. رئيس اتحاد كرة السلة يكشف السبب الحقيقي وراء تجميد النشاط

جدير بالذكر، أن مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة اختار 14 لاعبًا لتمثيل المنتخب خلال الاستحقاقات الدولية المقبلة. وتضم قائمة المنتخب الوطني لكرة السلة اللاعبين: محمد الساعدي ومحمد أبوزقية وعبدالسلام الراشدي وعلي الزناتي وأحمد الفلاح وعبدالقادر رزق وعلي ناجي وإدريس زيو وسفيان الشويهدي وإسماعيل الجهمي وأنيس المنصوري وغيث الرحمن مفتاح ونسيم بدروش ومحسن العكرمي.