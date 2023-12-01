شاهد.. «في التسعين».. رئيس اتحاد كرة السلة يكشف السبب الحقيقي وراء تجميد النشاط

القاهرة - بوابة الوسط

أكد فؤاد برغش رئيس اتحاد كرة السلة أن رياضة كرة السلة تعاني من أزمة الدعم المالي، والكل يعرف أن الدعم الذي تقدمه وزارة الرياضة يجري توجيهه لكرة القدم.

الأندية ترفض اللعب إلا بعد الحصول على الدعم

وقال برغش خلال مداخلة له مع برنامج «في التسعين» الذي بثته قناة الوسط «Wtv» أمس الخميس، أن آخر جمعية عمومية للأندية شهدت إصدار بيان أعلنت فيه الأندية أنها لن تلعب الموسم الجديد إلا بعد حصولها على الدعم، وذلك على الرغم من الطفرة التي تشهدها كرة السلة الليبية خلال المرحلة الحالية.

ونفي رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة أن يكون قرار إيقاف نشاط اللعبة يأتي كوسيلة ضغط حتى تحصل الأندية على الدعم المالي، كاشفا أنه خلال الجمعية العمومية الأخيرة أكد للأندية أن اتحاد كرة السلة ليس طرفا في الأزمة، وأن على الأندية السعي للحصول على الدعم من دون أن يؤثر ذلك على انتظام المسابقات، كما أن المنتخب الوطني لكرة السلة مقبل على التزامات دولية وينبغي أن يكون مستعدا لها.

وأشار إلى أنه فوجئ ببعض الأندية في المنطقة الشرقية تبلغه أن الأندية المشاركة في دوري الكرة الطائرة تسلموا الدعم المالي وهو ما دفع أندية المنطقة الشرقية للتوقيع على مذكرة للإعلان عن إيقاف النشاط وعدم اللعب، وهو ما وضع اتحاد كرة السلة في موقف حرج.

وقال فؤاد برغش إن وزارة الرياضة لديها علم كامل بالأزمة كما أن الاتحاد قام بإبلاغ وزارة الرياضة بقرار الجمعية العمومية، وهناك اتصالات للتوصل إلى حل للأزمة.

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وأضاف رئيس اتحاد كرة السلة أنه فيما لو لم يتم التوصل إلى حل لأزمة الدعم المالي في غضون أسبوع، فإن الاتحاد سيعيد تجميع المنتخب للاستعداد للمشاركة في البطولات المقبلة.

من جانبه، قال عادل الخمسي المحلل الرياضي بقناة الوسط، إنه يتعين على الأندية التي حصلت على الدعم توزيع هذا الدعم على مختلف الألعاب التي تشارك فيها بدلا من السعي للحصول على دعم لكل لعبة على حدة.